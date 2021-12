Kulturveranstalter in der Region Trier leiden

per Mail teilen

Konzert und Open-Air-Veranstalter müssen dieses Jahr erneut hohe Einbußen wegen der Corona-Pandemie verkraften. Auch für das Konzertjahr 2022 sind die Aussichten düster.

Oliver Thomé ist eigentlich ein optimistischer Mensch. Doch das zweite Jahr mit Corona bringt den Konzertveranstalter aus Trier an seine Grenzen. "Die Situation sei finanziell schwierig und zermürbend", sagt er.

Vorgaben für Veranstaltungen ändern sich ständig

Zehn Shows musste Thomé dieses Jahr absagen. Knapp 30 konnte er in das nächste Jahr verschieben. Veranstalter Winfried Kornberg von Pro Musik hatte 2021 etwa nur die Hälfte an Aufträgen wie in einem normalen Jahr. Das sei eine unternehmerische Herausforderung und wegen der vielen Absagen für die Konzerte auch frustrierend.

Ein großes Problem sei die Ungewissheit, wie es mit Corona weitergeht, sagen die Veranstalter. Die Frage, ob Konzerte und unter welchen Bedingungen sie stattfinden können, würde die Arbeit erheblich erschweren.

Veranstaltungen wegen Corona nicht mehr planbar

Die Folge: der Aufwand bei der Planung von Veranstaltungen sei dadurch enorm gewachsen. Zudem sei mittel- und langfristig nur noch wenig oder nichts mehr planbar.

Verunsichertes Publikum kauft weniger Tickets

Das Publikum sei deshalb verunsichert und zurückhaltender beim Ticketkauf. Die Situation sei finanziell sehr belastend und zermürbend, beklagen die Veranstalter. Ohne Hilfen auch vom Land könnten viele Veranstaltungen im kommenden Jahr nicht stattfinden.