Sehr heiß und trocken im Sommer, aber auch mehr Starkregen. Mit diesen Folgen des Klimawandels müssen unsere Städte in Zukunft häufiger klar kommen, so Fachleute. Aber wie kann es gelingen, unsere Städte so umzugestalten, dass sie in 50 Jahren immer noch lebenswert sind? Zum Beispiel, indem wir dahin schauen, wo es heute schon deutlich wärmer und trockener ist als bei uns.