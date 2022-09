Ablenkung am Steuer: Verstärkte Kontrollen der Polizei

Nur mal schnell aufs Handy schauen. Welcher Autofahrer kennt das nicht? Doch die kurze Ablenkung birgt große Gefahren. Die Polizei kontrolliert deshalb jetzt verstärkt.

Bis kommenden Donnerstag (22. September) findet europaweit die Aktion "Focus on the road" statt. In Rheinland-Pfalz beteiligt sich unter anderem das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Schwerpunktkontrollen "zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr".

Kurze Ablenkung = langer Blindflug

Ein anschauliches Beispiel zeigt: Wer bei Tempo 50 eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück. Bei drei Sekunden sind es bereits mehr als 40 Meter.

Geschwindigkeit Blindflug bei 1 Sekunde Ablenkung Blindflug bei 3 Sekunden Ablenkung Blindflug bei 5 Sekunden Ablenkung 30 km/h 8 Meter 25 Meter 42 Meter 50 km/h 14 Meter 42 Meter 69 Meter 70 km/h 20 Meter 58 Meter 97 Meter 100 km/h 28 Meter 83 Meter 139 Meter 130 km/h 36 Meter 108 Meter 181 Meter

Anmerkung: Die Meter-Angaben der Tabelle sind gerundet. Sie sind berechnet nach der Formel zum Weg-Zeit-Gesetz.

Mit der Kontrollwoche will die Polizei das Thema Ablenkung im Straßenverkehr ins öffentliche Bewusstsein rücken und die Gefahren verdeutlichen. Denn schnell hat man seine Fahrspur verlassen oder das spielende Kind oder das auf die Straße laufende Reh übersehen.

Polizei testet Monocam

Zuletzt hatte die Polizei in den Regionen Mainz und Trier die Nutzung sogenannter Monocams getestet. Diese mobilen Kameras beobachten den Verkehr von oben - zum Beispiel von einer Autobahnbrücke. Eine intelligente Software scannt dabei, ob die Menschen am Steuer ein Handy halten. Bei einem Verdacht macht die Kamera ein Bild. Dabei wurden in Trier an drei Kontrolltagen 41 Fahrer mit dem Handy am Steuer erwischt.

Immer mehr Menschen schauen während der Fahrt aufs Handy

Der Blick auf das Handy spiele laut Polizei eine immer größere Rolle im Straßenverkehr. Immer wieder passieren Unfälle, weil jemand am Steuer noch schnell eine Nachricht tippen will. "Lassen Sie sich nicht ablenken", lautet daher der Appell an alle Verkehrsteilnehmer. "Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung", so die Polizei.

ROADPOL koordiniert auch den Blitzermarathon

"Focus on the road" ist eine Aktion des europaweiten Netzwerks ROADPOL. Das Netzwerk koordiniert unter anderem den sogenannten Blitzermarathon, an dem viele Polizeipräsidien im Land regelmäßig teilnehmen. Auch Gepäckkontrollen zur Urlaubszeit, die Überprüfung von Bussen und Lkw, Überwachung der Fahrtüchtigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern oder Schwerpunktkontrollen in der Tuning-Szene werden durch ROADPOL in ganz Europa zeitgleich durchgeführt.