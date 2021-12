400 Polizisten beim Corona-Kontrolltag in RLP im Einsatz

per Mail teilen

Rund 400 Polizeibeamte und Ordnungskräfte haben am fünften Kontrolltag seit Ausbruch der Pandemie landesweit die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert.

Schwerpunkt der Kontrollen am Donnerstag waren Einkaufsstraßen, Weihnachtsmärkte, die Gastronomie, Parks und Freizeitanlagen, Kultureinrichtungen und Rotlichtviertel. Dabei ging es um Abstandsregeln und Maskenpflicht, zudem wurden auch Impfnachweise überprüft.

Bis zum Nachmittag wurden mehr als 120 Ordnungswidrigkeiten registriert, darunter rund 70 Verstöße gegen die Maskenpflicht und etwa 30 Verstöße im Zusammenhang mit den 2G- und 3G-Zugangsregeln, so eine Sprecherin des Innenministeriums.

Beim letzten Kontrolltag Anfang Dezember hatten die Ordnungskräfte gut 1.000 Verstöße gegen die Regeln festgestellt.

"Die Masse der Menschen hält sich an die Regeln und soll geschützt sein", so Innenminister Roger Lewentz (SPD). "Die anderen müssen mit einem Bußgeld rechnen."

Allein von April bis Dezember des Vorjahres habe die Polizei rund 27.900 Verstöße festgestellt, so Lewentz. In diesem Jahr werde man noch deutlich darüber liegen. Seit Januar seien bereits 29.800 Verstöße erfasst.

Kontrolltage sollen sensibilisieren

Laut Lewentz erfordert die aktuelle Infektionslage mit hohen Zahlen an Infizierten die nötige Disziplin im Umgang mit den geltenden Regeln. Landesweite Kontrolltage sensibilisierten für die Schutzmaßnahmen.

Proteste gegen Auflagen nehmen auch in Rheinland-Pfalz zu

Lewentz verwies darauf, dass die Proteste gegen Corona-Auflagen zunehmend radikaler würden. Neuerdings gebe es "Spaziergänge" und Protestmärsche gegen die Auflagen und den Staat. Allein am Montagabend seien es landesweit rund 30 gewesen. "In Rheinland-Pfalz haben wir noch nicht die großen Beispiele dafür, dass aus Aggressionen Gewalt wird, wir spüren aber schon, dass die Stimmung von Mal zu Mal aggressiver und gewaltbereiter wird", sagte Lewentz. Es gebe auch bereits Hinweise auf solche Spaziergänge am Silvesterabend. Dabei mehrten sich die Hinweise auf Berührungen zu rechtsextremen Bezügen.