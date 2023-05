per Mail teilen

Es brennt - und die Feuerwehr kommt nicht durch, weil Autos die Straße zuparken. Es ist eine Situation, in die Feuerwehrleute im Einsatz immer wieder geraten - und die fatale Folgen haben kann. In Mainz-Mombach hat die Feuerwehr am Mittwochabend Kontrollfahrten durchgeführt, um zu schauen, ob und wo es im Ernstfall eng werden könnte.