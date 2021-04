Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der Koblenzer Zoll 115 Baustellen in Rheinland-Pfalz überprüft - und einige Verstöße festgestellt. Es handelte sich dabei um eine verdachtsunabhängige Kontrolle an den Standorten Koblenz, Mainz und Trier, wie ein Sprecher des Hauptzollamtes am Donnerstag mitteilte. Bei der Prüfung am vergangenen Freitag wurden 331 Arbeitnehmer von 115 verschiedenen Unternehmen, darunter an einigen Großbaustellen, überptüft. Insgesamt seien 38 Vorfälle festgestellt worden, die eine weitere Überprüfung erfordern, hieß es. Dabei sei es vor allem um den Verdacht gegangen, dass der branchenspezifische oder gesetzliche Mindestlohn nicht eingehalten worden sei, teilten die Behörden weiter mit. Auch habe in einigen Fällen der Verdacht bestanden, das Sozialabgaben zur Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung nicht entrichtet worden seien. Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Aktion in mehreren Bundesländern.