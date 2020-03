Wie gehen die Menschen in Rheinland-Pfalz mit den Kontakteinschränkungen um, die am Samstag in Kraft getreten waren? Die meisten halten sich offenbar daran, einige mussten aber auch belehrt werden.

Sprecher von Städten und der Polizei zogen am Montag eine positive Wochenendbilanz. Die meisten Menschen würden sich an die neuen Regeln zum Verhalten in der Öffentlichkeit halten.

Platzverweis in Koblenz, aufgelöste Party in Vallendar

Ein Sprecher der Stadt Koblenz berichtete am Montag, es habe nur "einige wenige Meldungen hinsichtlich größerer Ansammlungen" gegeben. Die Betroffenen seien aber "beim Eintreffen des Ordnungsamtes nicht mehr dort gewesen". In einem Fall hätten sieben Menschen einen Platzverweis erhalten. Diesen habe die Gruppe akzeptiert und den Ort verlassen.

Auch im übrigen Norden des Landes gab es laut Polizei nur wenige Probleme. In Vallendar lösten Polizisten eine Gruppe von etwa zehn Menschen auf, die eine kleine Party feierten. Strafanzeigen gab es in Lahnstein und Braubach (Rhein-Lahn-Kreis): In Lahnstein hatte ein Ladenbesitzer trotz Verbots geöffnet, in Braubach wollte jemand einen Flohmarkt organisieren.

Nur wenige Verstöße rund um Mainz

Auch in Mainz, Worms, Rheinhessen und an der Nahe würden die Regeln weitgehend eingehalten, teilte die Polizei mit. Seit Samstagmorgen sei spürbar, dass die Menschen ihr Verhalten geändert hätten.

An Supermärkten bildeten sich lange Schlangen, weil die Menschen wie gefordert Abstand zueinander hielten. Konflikte gebe es aber kaum. Im öffentlichen Raum bewegten sich fast nur Einzelpersonen oder Paare.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben mit den Kontrollen viel zu tun. An anderer Stellen gebe es dafür weniger Arbeit. So habe die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich abgenommen.

Zufriedenheit in Trier

Auch ein Sprecher der Stadt Trier zeigte sich zufrieden. Dort kontrollierte das Ordnungsamt unter anderem, dass sich nicht mehr als fünf Menschen versammelten. Das sei am Wochenende in den meisten Fällen auch berücksichtigt worden. Auch die Spielplätze seien menschenleer gewesen.

Positive Bilanz in der Westpfalz

Das Wochenend-Fazit fiel im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz positiv aus. "Bis auf wenige Ausnahmen haben wir festgestellt, dass die Leute sich tatsächlich an die Regeln halten", sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern. Es sei beispielsweise eine Familie auf einem Spielplatz angetroffen worden. Diese sei aber nach einem Gespräch einsichtig gewesen.

Ordnungsämter prüfen

Ob die neuen Regeln eingehalten werden und keine größeren Gruppen unterwegs sind, überprüfen in erster Linie die Mitarbeiter der Ordnungsämter. Sie können Hilfe von der Polizei bekommen.