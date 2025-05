per Mail teilen

In Rom hat mit einer Messe im Petersdom am Mittwochmorgen die Wahl eines neuen Papstes begonnen. Welche Erwartungen gibt es bei den Katholiken in Rheinland-Pfalz?

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann erwartet eine schnelle Entscheidung bei der Papstwahl in Rom. Am Nachmittag folgt in der Sixtinischen Kapelle der erste Wahlgang. Ein Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus wird gesucht.

Die 133 wahlberechtigten Kardinäle waren schon vergangene Woche in Rom zusammen gekommen, um sich vorab zu besprechen. Das werde sich auf die Dauer der Wahl auswirken, sagte Ackermann dem SWR.

Tägliches Mittagsgebet zur Papstwahl im Mainzer Dom

Im Mainzer Dom gibt es täglich ein Mittagsgebet, bis ein neuer Papst gewählt ist. Sobald die Kirchenvertreter sich auf einen neuen Papst geeinigt haben, werden nach Angaben des Bistums die Glocken des Doms für 15 Minuten läuten. Und so wird es in allen katholischen Kirchen in Deutschland sein.

Im Bistum Limburg, das auch Teile von Rheinland-Pfalz umfasst, wurden die Gläubigen zum Gebet für die Wahl eines neuen Papstes aufgerufen.

Im Wormser Dom, der den Ehrentitel einer päpstlichen "Basilica minor" trägt, steht als Zeichen ein rot-gelber Basilikaschirm aus Seide. Er ist eingeklappt, so lange es keinen Papst gibt und wird nach der Wahl wieder aufgeklappt. Außerdem ist das Papst-Wappen über dem Portal des Wormser Doms derzeit verhüllt.

Bewegung Maria 2.0 hofft auf reformfreudigen Papst

Mehr Gleichberechtigung in der Kirche ist ein Thema, wenn es um die Zukunft der katholischen Kirche geht: Die Frauen der Bewegung Maria 2.0 aus Nieder-Olm hoffen auf einen neuen Papst, der aufgeschlossen ist für einen Wandel.

Andrea Keber wird die Wahl des neuen Kirchenoberhaupts gespannt verfolgen. Sie glaubt, dass der neue Papst weder aus Europa noch aus Südamerika kommen werde. "Es soll jemand sein, der die wirklichen Probleme der Welt in den Blick nimmt und sich durchaus auch mal politisch äußert", wünscht sich die Mit-Initiatorin von Maria 2.0.

Bätzing will sich für Rechte der Frauen in der Kirche einsetzen

Vor der Papstwahl hatte sich der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, erneut für die Rechte von Frauen in der Kirche stark gemacht. Er wünsche sich sehr, dass Frauen und Männer gemeinsam die Kirche leiten können, sagte der Limburger Bischof am vergangenen Samstag in Hannover beim evangelischen Kirchentag.

Bätzing erzählte, dass er im vergangenen Oktober in Rom katholische Frauen getroffen habe, die für sich die Berufung zum Priesteramt verspüren. "Nicht um für sich etwas zu ergattern, sondern um für die Kirche etwas zu erreichen." Er wolle sich mit seinen Möglichkeiten dafür einsetzen.