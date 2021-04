per Mail teilen

In Sachen Kanzlerkandidatur rumort es weiter in der CDU und die Basis pocht darauf, gehört zu werden. Christian Baldauf fordert eine Konferenz der Kreisvorsitzenden.

Seine Forderung formulierte Baldauf, stellvertretender Parteivorsitzender in Rheinland-Pfalz, nach einer Sitzung des CDU-Bezirksverbandes Rheinhessen-Pfalz. Diesem Gremium steht er vor. Es sei wichtig, in der Fläche ein breites Meinungsbild zu erheben und die Botschaft der Basis zu hören, teilte der Bezirksverband mit. Bei der Sitzung soll die Stimmung angespannt gewesen sein, berichteten im Anschluss Mitglieder. Die Kreisvorsitzenden hatten schon zuvor die Einbindung in die Entscheidung gefordert.

Söder vor Laschet beim Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz

Letztlich seien es die Parteimitglieder, die den Wahlkampf führten. Die Kreisvorsitzenden seien in der CDU Deutschland die wichtigsten Vertreter der Basis. Es sei kein Problem, eine solche Konferenz auch sehr kurzfristig einzuberufen. "Unter den Stimmberechtigten gab es ein klares Meinungsbild zugunsten von Markus Söder", so Baldauf in einer schriftlichen Stellungnahme.

Julia Klöckner, CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz und stellvertretende Bundesvorsitzende, mahnte mit Blick auf die Wahlen an: "Wir sind nur dann stark und erfolgreich bei Wahlen, wenn CDU und CSU gemeinsam und geschlossen sind."

An diesem Wochenende sollte eigentlich die Entscheidung fallen, wer Kanzlerkandidat der CDU für die Bundestagswahl wird. Ein abschließendes Gespräch hat aber laut Nachrichtenagentur dpa bislang noch nicht stattgefunden.