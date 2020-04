Kommunion in Zeiten von Corona

Ob im kommenden Jahr wieder "normal" Erstkommunion am weißen Sonntag gefeiert werden kann, steht noch in den Sternen. Fakt ist, dass in diesem Jahr keine feiern wie gewohnt stattfinden dürfen. Doch wie geht es Betroffenen, wie dem jungen Jayson aus Neuwied, damit.