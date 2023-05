"Kommunen sagen: Wir sind am Limit"

Nach dem Flüchtlingsgipfel zeigen sich Städte und Gemeinden enttäuscht. Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen sehen sich auch die Kommunen in Rheinland-Pfalz finanziell und organisatorisch am Limit. Vor allem steigt die Angst, dass die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Bevölkerung schwinden könnte. Warum das so ist, erklärt Gernot Ludwig von der SWR-Redaktion Landespolitik.