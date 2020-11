Die am höchsten verschuldeten Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz fordern vom Land erneut finanzielle Hilfe beim Kampf gegen die Schuldenlast. Ein Aktionsbündnis hat dazu in Pirmasens eine Online-Petition gestartet.

Ein Sprecher des Bündnisses sagte dem SWR, mit der Petition wolle man Druck auf die Landespolitik ausüben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dabei geht es den Betroffenen vor allem um einen Entschuldungsfonds. Hessen und das Saarland zum Beispiel hatten den Kommunen so geholfen, ihre Altschuldenberge abzubauen. Der Landtag in Rheinland-Pfalz dagegen hatte einen solchen Entschuldungsfonds vor rund anderthalb Jahren abgelehnt. Das Argument damals: Die Bundesregierung plane einen solchen Fonds für ganz Deutschland, deshalb warte man ab. Kommunen fordern Entschuldungsfonds vom Land Diese Pläne haben sich inzwischen zerschlagen. Deshalb fordern verschuldete Kommunen in Rheinland-Pfalz, dass sich jetzt das Land um einen solchen Entschuldungsfonds kümmern müsse. Bürger, die die verschuldeten Kommunen bei ihrem Vorhaben unterstützen wollen, können das im Internet tun. Nach Angaben des Aktionsbündnisses sollen auf den Internetseiten der betroffenen Kommunen Links geschaltet werden - zum Beispiel über Pirmasens.de. Von dort gelange man zur Online-Petition. Dort solle die Petition bis etwa Mitte Dezember abrufbar sein, so ein Sprecher. Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" Eine Mindestzahl an Unterschriften gebe es nicht. Sobald die Frist abgelaufen sei, werde man die Petition an das Land weiterleiten. Initiator der Online-Petition ist das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" - ein bundesweiter Zusammenschluss von 70 hoch verschuldeten Kommunen aus acht Bundesländern. Aus Rheinland-Pfalz gehören dem Aktionsbündnis dreizehn Kommunen an: Das sind neben Pirmasens die Städte Frankenthal, Kaiserslautern, Koblenz, Lahnstein, Ludwigshafen, Mainz, Mayen, Neustadt/Weinstraße, Neuwied, Trier, Worms und Zweibrücken. Wie die Initiatoren dem SWR mitteilten, wird die Online-Petition in Rheinland-Pfalz auch von verschuldeten Landkreisen - etwa Kaiserslautern - unterstützt. Dauerthema Verschuldung der Kommunen Die Verschuldung der Kommunen ist in Rheinland-Pfalz ein Dauerthema und die Debatte darüber wird zunehmend schärfer geführt. Anlass dafür ist, dass die Schuldenberge stetig steigen. Aus amtlichen Statistiken, die die Bertelsmann-Stiftung zusammengetragen hat, geht hervor: Von den 20 höchst verschuldeten Städten und Kreisen in Deutschland kamen 2008 insgesamt sechs aus Rheinland-Pfalz. Zehn Jahre später waren es bereits elf. Der Streit wird immer häufiger vor Gerichten ausgetragen. 2012 hatte sich sogar das höchste Gericht im Land – der Verfassungsgerichtshof – mit dem Thema beschäftigt. Anschließend musste das Land den Kommunen mehr Geld geben. In den Augen vieler Landräte und Bürgermeister ist das aber immer noch zu wenig. Deshalb beschäftigt sich der Verfassungsgerichtshof demnächst erneut mit der Finanzausstattung der Kommunen.