Angesichts der zugespitzten Lage in griechischen Flüchtlingslagern haben sich Trier und Ludwigshafen bereit erklärt, Flüchtlingskinder aufzunehmen. Die Stadt Trier verwies dabei auf langjährige Erfahrungen mit minderjährigen Migranten.

Ein Stadtsprecher erklärte, Trier werde seinen Beitrag leisten, sollte das Anliegen der Bundesregierung zur Aufnahme von bis zu 1.500 Kindern aus Flüchtlingslagern in Griechenland umgesetzt werden. Auch Ludwigshafen ist nach Angaben einer Sprecherin grundsätzlich bereit, zusätzliche Flüchtlinge über die Zuweisungsquote hinaus aufzunehmen.

Ludwigshafen fordert Richtlinien für Aufnahme

Allerdings sei dafür zwingend erforderlich, dass die Bundesregierung mit einem Bundesaufnahmeprogramm verbindliche Richtlinien vorgebe, nach denen die Länder und Kommunen handeln könnten. Ohne diese Vorgaben lasse sich "weder seriös noch sinnvoll prognostizieren, in welcher Anzahl eine mögliche freiwillige Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erfolgen könnte", so die Stadtsprecherin.

In der vergangenen Woche hatten Köln, Düsseldorf, Potsdam, Hannover, Freiburg im Breisgau, Rottenburg am Neckar und Frankfurt (Oder) einen Appell veröffentlicht: Darin forderten sie von der Bundesregierung Schritte, damit Städte auf freiwilliger Basis vor allem unbegleitete junge Flüchtlinge aufnehmen könnten. In der Nacht zum Montag beschloss der Koalitionsausschuss, bis zu 1.500 Flüchtlingskinder aus Griechenland aufzunehmen. Neben Deutschland zeigten auch Frankreich, Finnland, Luxemburg, Portugal und Kroatien Aufnahmebereitschaft.

Trier verweist auf Erfahrungen mit jungen Flüchtlingen

Die Stadt Trier hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren landesweit "eine herausgehobene Rolle bei der Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge übernommen". 2015 seien in Trier rund 800 junge Menschen versorgt worden. Gemeinsam mit freien Trägern betreue Trier permanent durchschnittlich rund 90 Kinder und Jugendliche, die geflüchtet sind. "Sollte sich diese Zahl aufgrund der humanitären Ausnahmesituation kurzfristig erhöhen, könnten Stadt Trier und die freien Träger aufbauend auf den bestehenden Strukturen die erforderliche Last sicherlich schultern", hieß es.

In 2019 war die Zahl der neu in Rheinland-Pfalz aufgenommenen Flüchtlinge das vierte Jahr in Folge zurückgegangen. Von Anfang Januar bis Ende Dezember 2019 wurden dem Land über das bundesweite Verteilsystem EASY 5.898 Asylbewerber zugewiesen, wie das Integrationsministerium mitteilte. Hauptherkunftsländer waren Syrien, Nigeria, Türkei, Pakistan und Iran.