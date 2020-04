Die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr zusammen einen Haushaltsüberschuss erzielt - den dritten in Folge. Einzelne Kommunen stecken aber weiter im Defizit.

Bei Steuereinnahmen von 4,91 Milliarden Euro ergab sich für 2019 ein Haushaltsüberschuss von 263 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. "Der erneut hohe Überschuss der rheinland-pfälzischen Kommunen steht für eine positive Entwicklung der Finanzlage bis zur Corona-Krise", erklärten Finanzministerin Doris Ahnen und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD).

Überschüsse nur vier Mal in 20 Jahren

Dass die Kommunen überhaupt einen Überschuss erzielen konnten, kam in den vergangenen Jahrzehnten sehr selten vor. In den vergangenen 20 Jahren zum Beispiel ist das bis jetzt nur vier Mal gelungen - das geht aus einer Zahlenreihe des Statistischen Bundesamtes hervor.

Diese zeigt, das Rheinland-Pfalz zu den Bundesländern gehört, in denen die Kommunen am häufigsten rote Zahlen schreiben. Aufgrund deutlich sinkender Steuereinnahmen während der Corona-Krise rechnen die Kommunen damit, in diesem Jahr erneut in die roten Zahlen zu rutschen. Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz fordert deshalb, dass das Land den Kommunen in einem ersten Schritt 400 Millionen Euro mehr gibt.

Mainz mit größtem Defizit

Auch in der jetzt veröffentlichten Bilanz befindet sich bereits weiter jede zweite kreisfreie Stadt im Minus. Das Defizit war 2019 in der Landeshauptstadt Mainz mit 21,9 Millionen Euro am höchsten, vor Ludwigshafen mit 12 Millionen. Bezogen auf die Einwohnerzahl stand Pirmasens mit einem Fehlbetrag von 179 Euro pro Kopf der Bevölkerung am schlechtesten da.

Den höchsten Einnahmenüberschuss erzielte im vergangenen Jahr die Stadt Kaiserslautern mit 39,3 Millionen Euro, pro Kopf lag Speyer mit 584 Euro je Einwohner an der Spitze.

Mainz-Bingen weiter mit größtem Überschuss

Von den Landkreisen erreichten 13 ein positives Ergebnis, 11 schlossen das Jahr mit einem negativen Finanzierungssaldo ab. Der Kreis Mainz-Bingen mit dem Sitz des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim erzielte von den Kreisen mit deutlichem Abstand das beste Ergebnis mit einem Überschuss von 75,8 Millionen Euro. Das größte Defizit fiel im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 8 Millionen Euro an.

Sechs von zehn kreisangehörigen Gemeinden schlossen ihren Haushalt mit einem positiven Saldo ab. Hier lagen die Gemeinden im Westerwaldkreis an der Spitze, die im Landkreis Germersheim hatten die höchsten Defizite.

Mehr Ausgaben für den Straßenbau

Die Landesregierung wies auf die kräftige Steigerung bei kommunalen Investitionen um 12,5 Prozent auf nahezu 1,3 Milliarden Euro hin, was einen Höchststand bedeute. Die Ausgaben für den Straßenbau stiegen überproportional um 23 Prozent. Der Kommunale Finanzausgleich habe entscheidend zur Stabilisierung beigetragen, erklärte Ahnen. Diese Mittel kletterten 2019 auf 3,15 Milliarden Euro.

Im Jahr 2020 werde der Kommunale Finanzausgleich weiter wachsen. Die Hälfte der kommunalen Einnahmen entfällt auf die eigenen Steuern. Die Gewerbesteuer brachte den Städten, Kreisen und Gemeinden 1,93 Milliarden Euro ein (minus 3,8 Prozent). Rund 573 Millionen Euro kamen aus der Grundsteuer B, (plus 0,5 Prozent).