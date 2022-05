Land und Kommunen einigen sich auf Geld-Verteilung

per Mail teilen

Mindestens 31.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben sich bislang in Rheinland-Pfalz registriert. Die meisten leben nicht in den zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, sondern in den Kommunen. Die Städte und Kreise bekommen nun 64 Millionen Euro, um die Integration zu finanzieren.