Ukraine-Flüchtlinge: Kommunen erhalten 64 Millionen Euro für Integration

Mehr als 31.000 Menschen aus der Ukraine hat Rheinland-Pfalz seit Kriegsbeginn aufgenommen. Für die Integration der Flüchtlinge erhalten die Kommunen 64 Millionen Euro.

Zwei Drittel der rund 96 Millionen, die Rheinland-Pfalz vom Bund für diese Aufgabe erhält, werden somit an die Kommunen und Kreise weitergegeben. Das Geld soll im laufenden Jahr in zwei Tranchen ausgezahlt werden, kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) und Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Dienstag an. Die Kommunen erhalten es zusätzlich zu den 20 Millionen, die das Land kurz nach dem russischen Angriff bereits für die vertriebenen Menschen bereitgestellt hatte.

Rund 31.000 Ukraine-Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz

Zuvor hatten die Regierungsvertreter mit den Kommunalen Spitzenverbänden über die Verteilung des Geldes vom Bund beraten. Unterbringung, Gesundheitsversorgung und sonstige Sozialleistungen stellen die Städte und Kreise vor erhebliche finanzielle Herausforderungen.

Bislang seien die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgrund familiärer Verbindungen und des unterschiedlich ausgeprägten ehrenamtlichen Engagements sehr ungleich über das Land verteilt, erklärte Integrationsministerin Binz. Die allermeisten Menschen seien in den Städten und Gemeinden untergekommen und nur etwa 1.800 in den fünf Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA).

Der Präsident des Städtetags Rheinland-Pfalz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), sagte dem SWR: "Wir erkennen, dass sich die Menschen meistens da niederlassen, wo schon ein bestehendes Netzwerk oder verwandtschaftliche, freundschaftliche Verbindungen sind. Und das richtet sich nicht nach irgendwelchen Schlüsseln, die wir uns ausdenken." Hier müsse das Geld der Realität folgen.

Einige Kreise und Städte überproportional betroffen

Kommunen mit mehr Betroffenen werden daher bei der Verteilung des Geldes stärker berücksichtigt. Überproportional viele seien in den drei Kreisen Cochem-Zell, Kaiserslautern und Altenkirchen sowie in der Stadt Koblenz angekommen, so Binz. Im Gegensatz zu allen anderen Flüchtlingen müssen Menschen aus der Ukraine derzeit kein formales Asylverfahren durchlaufen, um ein befristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erhalten.

6.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine

Unter den 31.000 offiziell registrierten Menschen aus der Ukraine sind etwa 13.000 Kinder und Jugendliche, davon besuchen 6.000 die Schule. Ein Drittel der 96 Millionen ist unter anderem für die Integration von Schülerinnen und Schülern vorgesehen. Das Geld soll beim Land bleiben.

Bei der Sprachförderung der jungen Menschen greift das Land auf sein Konzept aus den Jahren 2015/16 zurück. Damals wurden Zehntausende von Geflüchteten aufgenommen, vor allem aus Kriegs- und Konfliktgebieten in Syrien, dem Irak und Afghanistan. Das Konzept habe sich bewährt, hieß es.

Dabei werden die Kinder und Jugendlichen in Klassen aufgenommen und erhalten Deutsch-Intensivkurse mit bis zu 20 Stunden Sprachförderung in der Woche. Gleichzeitig können sie im Klassen- oder Kursverbund an Sport, Musik oder Englisch teilnehmen, um ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler kennenzulernen - das soll das Ankommen erleichtern.