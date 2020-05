per Mail teilen

Der geplante Milliarden-Schutzschirm für die Kommunen stößt in Rheinland- Pfalz auf Zustimmung. Das Bundesfinanzministerium hatte angekündigt, die Kommunen in der Corona-Krise mit fast 57 Milliarden Euro zu unterstützen.

Finanzministerin Doris Ahnen begrüßte am Samstag den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD), der laut Medienberichten noch in diesem Jahr den Kommunen mit 57 Milliarden Euro unter die Arme greifen will. Das Land sei bereit, seinen Beitrag zu leisten.

Land erfreut über Hilfe bei Altschulden

Dass der Bund in der Corona-Krise die Hälfte der kommunalen Gewerbesteuerausfälle im laufenden Jahr 2020 übernehmen wolle, sei eine sehr gute Nachricht, erklärte Ahnen. Dass auch die Altschulden angegangen werden, sei besonders erfreulich, meinte die Ministerin.

"Gerade in der aktuellen Krise ist es gut und sinnvoll, diesen Schritt zu gehen, damit die Handlungsfähigkeit insbesondere der finanzschwachen Kommunen erhalten bleibt und sie ihrer Verantwortung bei der Bewältigung der Krise nachkommen können."

Die Landesregierung hatte sich nach Vorliegen der Steuerschätzung dazu entschieden, einmalig die Hälfte der kommunalen Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020 zu kompensieren. Damit trage das Land spürbar zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen bei, hieß es von den kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz am Freitag. Ob ein Betrag von etwa 200 Millionen allerdings ausreiche, die Gewerbesteuerausfälle zur Hälfte zu kompensieren, bleibe abzuwarten.

Die Kommunen hatten weitere Anstrengungen von Bund und Land gefordert. Trotz der zugesagten Mittel müssten die Haushalte von Städten, Gemeinden und Kreisen in Rheinland-Pfalz mit einer Belastung aufgrund der Corona-Krise von mehr als einer Milliarde Euro rechnen, erklärten der Städtetag, der Gemeinde- und Städtebund und der Landkreistag Rheinland-Pfalz. "Daher bleiben das Land und gerade auch der Bund aufgefordert, sich weiterhin im Bereich der Kommunalfinanzen zu engagieren."

Länder-Paket mit drei Bestandteilen

Der zweite von insgesamt drei Bestandteilen des Pakets umfasst nach Angaben von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) rund 400 Millionen Euro aus der sogenannten Stabilisierungsrechnung im kommunalen Finanzausgleich; dabei werden Mindereinnahmen der Kommunen aufgrund ihres Anteils an Landeseinnahmen nicht eins zu eins weitergereicht. Dabei handle es sich aber "um ohnehin den Kommunen zustehende Mittel", erklärten die kommunalen Spitzenverbände.

Das dritte Element des Pakets ist die bereits Ende März beschlossene Soforthilfe von 100 Millionen Euro.