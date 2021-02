Menschen mit ausländischer Herkunft beteiligen sich kaum an der demokratischen Mitwirkung an ihrem Wohnort. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie von zwei Mainzer Sozialwissenschaftlern, die jetzt von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler empfehlen deshalb die Einführung eines "residenzbasierten, allgemeinen Kommunalwahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer und die Beibehaltung der Migrationsbeiräte". Mehr als 900.000 Menschen in Rheinland-Pfalz haben nach Daten von 2016 einen Migrationshintergrund, das sind 22,6 Prozent der Bevölkerung. Über die Hälfte von ihnen (56,8 Prozent) sind deutsche Staatsangehörige. Kommunalpolitik eigne sich besonders gut als Einstieg in den politischen Prozess, heißt es. Von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft dürfen sich bislang nur Bürger von EU-Staaten an Kommunalwahlen beteiligen. Und bei der Arbeit der Migrationsbeiräte, so die Studie, wünschen sich Migranten mehr Befugnisse, mehr Geld und auch mehr Interesse.