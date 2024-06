Der Wahlsonntag ist da: Wann sind die Wahllokale geöffnet, was muss ich vorzeigen und wann wird mein Stimmzettel ungültig? Die wichtigsten Infos kurz und knapp.

Wie viele Menschen dürfen in Rheinland-Pfalz wählen?

Rund 3,2 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz sind laut Statistischem Landesamt dazu aufgerufen, am Sonntag (9. Juni) bei der Kommunalwahl ihre Stimme abzugeben. Wählen darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnt, in der er wählen möchte. Unter den Wahlberechtigten sind auch etwa 200.000 nicht deutsche EU-Bürger. Die Kommunalwahl findet in Rheinland-Pfalz alle fünf Jahre statt. Parallel dazu ist der Wahlsonntag auch der Tag der Europawahl 2024.

Öffnungszeiten der Wahllokale

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In welchem Wahllokal jeder und jede einzelne wählt, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Wer im Wahllokal wählen möchte, muss seinen Ausweis und auch die Wahlbenachrichtigung mit dabei haben.

Briefwahl - das sind die Fristen

Wer sich für bei der Kommunalwahl RLP für die Briefwahl entschieden hat, der muss seinen Wahlbriefumschlag pünktlich abgeben. Sonntag, 18 Uhr ist die Frist, die man sich merken muss. Bis dann müssen die Unterlagen beim so genannten Wahlvorstand eingegangen sein. Auf dem Wahlbriefumschlag ist die entsprechende Adresse angegeben. Der Landeswahlleiter rät, den Wahlbrief spätestens am Dienstag, 4. Juni, in den Briefkasten zu werfen, damit er auch pünktlich ankommt. Wer zu spät dran ist, kann den Umschlag aber auch an der angegebenen Adresse in den Briefkasten werfen - das geht dann noch bis 18 Uhr am Wahlsonntag. Die Briefwahl wird übrigens immer beliebter: Bei der letzten Bundestagswahl lag der Anteil der Briefwähler bei 61 Prozent, bei der letzten Europawahl bei gut 44 Prozent.

Was wählen die Rheinland-Pfälzer?

Die Menschen in Rheinland-Pfalz wählen eine ganze Reihe von kommunalen Gremien neu und können deshalb mehrere Stimmzettel ausfüllen. Welche das sind, hängt vom jeweiligen Wohnort ab. Neu gewählt werden in Rheinland-Pfalz:

24 Kreistage

12 Stadträte (kreisfreie Städte)

29 Stadt-/Gemeinderäte (verbandsfreie Kommunen)

129 Verbandsgemeinderäte

2.260 Ortsgemeinde-/Stadträte (verbandsangehörige Gemeinden)

Bezirkstag Pfalz

2.260 Ortsbürgermeister

Allerdings ist die letzte Zahl eine theoretische, denn es fehlen in mehr als 500 Gemeinden Ortsbürgermeister-Kandidaten - in fast jeder vierten Gemeinde in Rheinland-Pfalz hat sich also niemand für den Posten des Ortsbürgermeisters aufstellen lassen.

Panaschieren, kumulieren - was ist beim Wählen alles erlaubt?

Bei der Europawahl haben die Wahlberechtigten jeweils eine Stimme - jeder kann also genau ein Kreuz bei der Partei seiner Wahl machen. Bei der Kommunalwahl gibt es hingegen sehr viele Varianten:

Ganz wichtig: Die Anzahl der zu vergebenden Stimmen ist je nach Kommune unterschiedlich und hängt von der Größe des Gremiums ab. Am meisten Stimmen können in den großen Städten vergeben werden, maximal sind es 60. Auf dem Wahlzettel ganz oben finden die Wähler die Anzahl der Stimmen, die sie verteilen dürfen.

Es ist möglich, die zur Verfügung stehenden Stimmen als Einzelstimmen an Kandidierende zu vergeben. Dabei dürfen einem einzelnen Kandidierenden auch mehrere Stimmen gegeben werden (kumulieren). Bis zu drei Stimmen sind erlaubt. Die Stimmen dürfen zudem querbeet über verschiedene Parteien oder Wählergruppen verteilt werden (panaschieren).

Möglich ist auch, eine Partei oder eine Wählergruppe als ganzes zu wählen. Dafür muss man in der Kopfleiste bei dem entsprechenden Wahlvorschlag ein Kreuz machen. Der Wahlvorschlag wird dann unverändert angenommen, jeder Name auf der Liste bekommt eine Stimme. Sind Bewerber mehrmals auf dem Stimmzettel aufgeführt, bekommen sie entsprechend mehr Stimmen - drei sind maximal möglich.

Die Listenstimme kann aber auch mit der Vergabe von Einzelstimmen kombiniert werden. Dann zählen zunächst die Einzelstimmen und die übrigen Stimmen werden an die restlichen Kandidaten der Listen der Reihenfolge entsprechend verteilt. Es dürfen auch Namen gestrichen werden - diese Personen bekommen keine Stimme angerechnet.

Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Die Kommunalwahl gibt den Wahlberechtigten ziemlich viele Möglichkeiten, wie sie ihre Stimmen auf verschiedenen Personen und Wahlvorschläge verteilen können. Das ist aber recht kompliziert. Vom Landeswahlleiter gibt es deshalb online einen zweiseitigen Flyer zu den ganzen Möglichkeiten der Stimmabgabe. Da wo es kompliziert ist, passieren natürlich auch schnell Fehler. Damit nicht reihenweise ungültige Stimmzettel in der Urne landen, sieht das Wahlrecht in Rheinland-Pfalz nur zwei Fälle vor, in denen Fehler dazu führen, dass ein Stimmzettel ungültig wird. Das ist der Fall, wenn:

ein Wähler mehr als eine Liste ankreuzt, ohne gleichzeitig Einzelstimmen zu vergeben

ein Wähler seine Stimmen an Bewerber von verschiedenen Listen vergibt und dabei mehr Kreuze macht, als ihm zustehen

Rückblick auf die Kommunalwahl 2019

Vor fünf Jahren waren die Grünen die großen Gewinner der Kommunalwahl. Sie verbuchten deutliche Gewinne und kamen auf 16,2 - das war ein Zugewinn von 6,7 Prozentpunkten. Damit schoben sie sich auf Platz drei, hinter CDU und SPD. Die beiden großen Volksparteien fuhren jeweils ein historisch schlechtes Ergebnis ein:

31 Prozent der Wähler entschieden sich dafür, der CDU ihre Stimme zu geben. Sie wurde damit zwar stärkste Partei - schnitt aber so schlecht wie nie zuvor. Im Vergleich zur Wahl zuvor verlor sie 7,6 Prozentpunkte. Keine andere Partei verlor mehr Zuspruch als die CDU. Doch bei der SPD lief es nicht besser: Sie büßte im Vergleich zur Vorwahl 7,2 Prozentpunkte ein und kam auf 22,6 Prozent.

Hinzugewinnen konnte auch die AfD, sie verbuchte am Ende 8,3 Prozent. Ebenfalls zulegen konnte die FDP: Am Ende standen bei den Liberalen 6,1 Prozent als Ergebnis.