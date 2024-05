Sarah Beismann hat ein Jahr lang eine Wohnung in Mainz gesucht. Von einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Nähe vom Arbeitsplatz sei sie bis auf das Allernotwendigste heruntergeschrumpft, berichtet sie. "Eben ohne Balkon - geht doch auch. Dann nimmt man sich einen Schrebergarten. Klammer auf - den kriegt man auch nicht so leicht - Klammer zu", sagt sie. Das Thema stresse, weil es in jedem Tag mitschwingt.

Für die Serie zur Kommunalwahl 2024 "Zugehört" hat der SWR mit Sarah Beismann über die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt gesprochen.