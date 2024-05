per Mail teilen

Das Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrum in Ludwigshafen muss dringend saniert werden. Für eine Kernsanierung müssten insgesamt 300 Mio. Euro aufgebracht werden. "Die kann man natürlich nicht einfach so nebenbei mal irgendwoher bestreiten", sagt Schulleiter Mirko Taus. "Ich glaube, hier müssten sich mal alle beteiligten Player zusammensetzen." Dass sich Schulleiter und Schulleiterinnen öffentlich über Missstände an Schulen beschweren, kommt nicht oft vor - machen sie es doch, muss die Verzweiflung groß sein.

Für die Serie zur Kommunalwahl 2024 "Zugehört" hat der SWR mit Mirko Taus über die Herausforderungen des Sanierungsstaus an seiner Schule gesprochen.