In mehr als 500 Gemeinden in RLP fehlen Ortsbürgermeister-Kandidaten

Stell Dir vor es sind Kommunalwahlen, aber es gibt keine Kandidaten. So geht es gerade 523 Gemeinden in Rheinland-Pfalz, in denen sich niemand für das Amt des Ortsbürgermeisters bzw. der Ortsbürgermeisterin bewirbt.

In fast jeder vierten Gemeinde in Rheinland-Pfalz fehlen damit für die anstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni aktuell Bewerber und Bewerberinnen für das Ortsbürgermeisteramt. Laut Landeswahlleiter sind rund 23 Prozent aller 2.244 Kommunen im Land betroffen. Aus 15 Gemeinden liegen demnach noch keine Rückmeldungen vor. Das heißt, die Zahl könnte auch noch etwas steigen.

Zahl der Bewerbungen für Ortsbürgermeisteramt geht in RLP zurück

Im Vergleich zur Kommunalwahl 2019 liegt die Zahl jetzt schon höher. Damals gab es in 467 Ortsgemeinden keine Kandidatinnen und Kandidaten, das waren 21 Prozent. In knapp 59 Prozent der Ortsgemeinden tritt bei der kommenden Wahl nur eine Bewerberin bzw. ein Bewerber an, 2019 waren das in rund 57 Prozent der Gemeinden der Fall.

Das bedeutet, es wird offenbar zunehmend schwieriger, Menschen zu finden, die den Posten als Ortsbürgermeister bzw. -bürgermeisterin übernehmen wollen. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Landeswahlleiter: Oft findet sich nach der Wahl noch ein Kandidat

In Gemeinden ohne Kandidaturen wählt der neue Gemeinderat nach der Kommunalwahl dennoch einen Ortsbürgermeister oder eine Ortsbürgermeisterin. Oft findet sich nach der Wahl noch ein Kandidat, so der Landeswahlleiter. Diese Wahl muss spätestens acht Wochen nach dem eigentlichen Wahltermin stattfinden.

Sollte es bis dahin aber immer noch keinen Bürgermeister geben, übernimmt entweder ein Beigeordneter der Gemeinde oder die Verbandsgemeinde die Geschäfte des Ortsbürgermeisters.

Viele Ortsbürgermeister im Land sind unzufrieden

Bei einer SWR-Umfrage im vergangenen Jahr hatten sich viele rheinland-pfälzische Ortsbürgermeister und -bürgermeisterinnen frustriert gezeigt. Sie beklagten unter anderem Anfeindungen, geringe Gestaltungsspielräume und Geldnot der Gemeinden. Viele der Ehrenamtlichen wollten bei der Kommunalwahl im Juni nicht wieder antreten.

Eine weitere Umfrage vor rund zwei Wochen ergab aber auch, dass sich einige entgegen ihrer ursprüngliche Pläne für eine weitere Kandidatur entschieden haben.