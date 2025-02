per Mail teilen

Rheinland-Pfalz hat bundesweit die meisten Orte und Dörfer, insgesamt gut 2.300. Etliche Gebietsreformen haben daran nicht viel geändert. Die Diskussion flammt aber immer wieder auf.

Dabei geht es oft ums Geld, angesichts der schlechten Finanzlage vieler Kommunen im Land. Zuletzt hat Marcel Hürter, der Präsident des Landesrechnungshofs, die Debatte um eine Kommunalreform und die Fusion einzelner kleiner Orte und Gemeinde neu angestoßen.

Viel Widerstand gegen Zwangsfusionen

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Der Widerstand gegen die Zusammenlegung von gewachsenen Ortschaften zu neuen Einheiten war groß. Ein Beispiel: Die Zwangsfusion der Kreise Rockenhausen und Kirchheimbolanden zum Donnersbergkreis 1969. Bürgerinnen und Bürger fürchteten damals um die Eigenständigkeit - das ungeliebte neue Kfz-Kennzeichen war da nur die Spitze des Eisbergs.

Wir hatten immer ROK als Kennzeichen, und dann sollte es plötzlich KIB sein.

Aller Protest gegen die Kreisfusion 1969 half nichts (Archiv). SWR

Kirchheimbolanden hatte sich durchgesetzt. Da nutzte auch ein Autokorso mit Hupkonzert vor der neuen Kreisverwaltung nichts. Auch der damalige Ministerpräsident Helmut Kohl (CDU) bekam den Ärger zu spüren.

Das waren wilde Schlachten. (...) Da hing mal eine Strohpuppe mit meinem Gesicht und einer Pfeife, die hing viele Wochen in Rockenhausen am Marktplatz.

Kommunen arbeiten zusammen

Nach 56 Jahren haben sich die Gemüter beruhigt, scheint das Zusammenleben im neuen Kreis zu funktionieren. Die Politik hat auf die Befindlichkeiten der Bürger reagiert, seit 2013 gibt es wieder die ROK-Nummernschilder. Und die eine Kreisverwaltung arbeitet effektiver als die kleinen Einheiten früher, sagt Landrat Rainer Guth (parteilos). Die Proteste von damals seien längst Geschichte.

Es gibt eine Schulverwaltung für die 13 Schulen, einen Brand- und Katastrophenschutz. Viele Dinge seien zusammengeführt worden. Über diesen Punkt sei man lange weg, sagt Guth. "Jetzt geht es darum, Kooperationen mit anderen Kreisen zu schmieden." In vielen Bereichen arbeitet der Donnersbergkreis schon zusammen mit Nachbarkommunen, etwa beim ÖPNV oder der Abfallwirtschaft.

Mit 2.300 Gemeinden Ende 2023 ist Rheinland-Pfalz führend innerhalb der Bundesländer. SWR

Landesrechnungshof kritisiert Zahl der Kommunen

Trotz der Fusion von damals: Rheinland-Pfalz bleibt Rekordhalter in Sachen Kleinteiligkeit. 1.600 Gemeinden haben weniger als 1.000 Einwohner, nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele kleine Gemeinden.

Kleinteilige Strukturen der Kommunen in RLP Die kommunalen Strukturen in Rheinland-Pfalz sind im Bundesvergleich extrem kleinteilig. Insgesamt setzen sie sich zusammen aus: 24 Landkreisen

12 kreisfreien Städten

129 Verbandsgemeinden

29 verbandsfreien Städte und Gemeinden (davon 8 große kreisangehörige Städte)

2.259 Ortsgemeinden. Darunter ist auch das kleinste Dorf Deutschlands - die Gemeinde Dierfeld im Landkreis Bernkastel-Wittlich in der Vulkaneifel hat noch nicht einmal 10 Einwohner. Zum Vergleich: In ganz Deutschland gibt es rund 10.700 Kommunen.

Der Landesrechnungshof kritisiert das als zu unübersichtlich und zu teuer in Zeiten maroder Kommunalfinanzen. Rechnungshof-Präsident Marcel Hürter fordert deshalb, die Kommunalreform müsse weitergehen. Die Zusammenarbeit von Kommunen könne zwar ein wichtiges Instrument sein, so Hürter. Aber zusätzlich sei eine kommunale Verwaltungsreform notwendig.

Aus unserer Wahrnehmung passiert hier zu wenig und das Potenzial ist ein Stück weit begrenzt.

Fusion von Gemeinden in Rheinland-Pfalz: Wieso das sinnvoll sein könnte

Land wollte Städte zusammenlegen

Zuletzt wollte die Landesregierung im Jahr 2018 Gebietsstrukturen reformieren, es sollte weniger kreisfreie Städte geben. Die Pläne wurden aber wegen massiver Proteste auf Eis gelegt. Unter anderem war angedacht, die kreisfreie Stadt Frankenthal mit Ludwighafen zusammenzulegen. Frankenthal hat mit knapp 50.000 Einwohnern nur etwa die Hälfte der geforderten Mindestgröße - und dazu ein Defizit von 20 Millionen Euro. Da klingt eine Fusion zunächst logisch. Aber, sagt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG), "nur weil eine Stadt größer wird, heißt das nicht, dass sie kein Defizit mehr einfährt". Auch Frankenthal setzt stattdessen auf Zusammenarbeit, etwa mit dem Rhein-Pfalz-Kreis beim vorbeugenden Brandschutz oder bei der Kfz-Zulassung. Kooperation statt Zwangsfusion:

Wir sind Frankenthal und wir wollen Frankenthal bleiben.

Ebling für Reformen, gegen Zwangsfusionen

Die Kommunalreform sorgt seit Jahrzehnten für Diskussionen und das wird wohl so bleiben. Neben dem Rechnungshof plädieren auch Grüne und FDP als Regierungsparteien für eine Wiederaufnahme der Reformen. Innenminister Michael Ebling (SPD) ist allerdings gegen Zwang. Man habe mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, keine weitere Gebietsrefom zu verfolgen. Das gehe jetzt nur noch über Konflikte. "Und Konflikte werden lähmen und werden auch gegen die Menschen vor Ort sein", so Ebling.

Und genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen mit den Kommunen vor Ort kommunale Zusammenarbeit entwickeln.

Kommunalreform seit 2010 Im Oktober 2010 trat ein Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Kraft. Es sollte dazu führen, dass sich Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bilden - auch durch Zwangsfusionen. Bis zum Stichtag 30. Juni 2012 hatten Kommunen die Möglichkeit, sich freiwillig zusammenzuschließen. So fusionierten etwa die verbandsfreie Stadt Cochem und der Verbandsgemeinde Cochem-Land zur Verbandsgemeinde Cochem. Die Stadt Osthofen und der Verbandsgemeinde Westhofen schlossen sich zur neuen Verbandsgemeinde Wonnegau zusammen. Per Gesetz wurde unter anderem die Eingliederung der verbandsfreien Stadt Herdorf in die Verbandsgemeinde Daaden verfügt. Auch die neue Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen-Wallhalben - zusammengesetzt aus den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Fröschen und Wallhalben - kam nicht auf freiwilliger Basis zustande.

Innenminister Ebling schließt also neue Zwangsfusionen aus. Klar ist: Die Kommunen müssen mehr kooperieren, um zukunftsfähig zu bleiben. Doch ob das ausreichen wird, darüber wird noch viel gestritten werden, wenn es um die Kommunalreform geht.