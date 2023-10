Kommunalpolitiker aus Landau zeigt mutmaßlichen Bedroher an

Es passiert oft im Netz, per E-Mail oder in sozialen Netzwerken - aber auch auf der Straße: Hass gegen Politikerinnen und Politiker. Mehr als die Hälfte ist schon mal beleidigt, bedroht oder angegriffen worden. Am Freitag hat es einen jungen Politiker aus Landau getroffen: Lukas Hartmann. In seinem Fall kam der Täter sogar zu ihm nach Hause.