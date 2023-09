Viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz blicken mit Sorge auf ihre Finanzlage. Am Donnerstag gab es dazu im Mainzer Landtag eine heftige Debatte. Am Freitag traf sich die CDU bei einem Kommunalgipfel in Mainz wieder zu dem Thema. Dabei ging es auch um das Rundschreiben des Innenministeriums mit Tipps an die Gemeinden für ihren Haushalt. Wie die ankommen, zeigt ein Beispiel aus der Eifel.