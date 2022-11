RLP unterstützt Kommunen mit 250 Millionen Euro beim Klimaschutz

per Mail teilen

Seit 2018 sind mehr als elf Millionen Bäume in Rheinland-Pfalz abgestorben. Die Jahres Durchschnittstemperatur ist um 1,6 Grad angestiegen in den vergangenen 130 Jahren - nur zwei Beispiele die verdeutlichen: Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind die wichtigsten Aufgaben in den nächsten Jahren. Dafür stellt das Land den Kommunen nun 44 Euro pro Einwohner zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Paket 250 Millionen Euro.