Die hohe Verschuldung rheinland-pfälzischer Kommunen führt dazu, dass sie im Vergleich zu anderen Ländern weniger Geld für Investitionen ausgeben - etwa für Schulen, Straßen, Brücken oder den ÖPNV.

Das geht aus dem Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Demnach haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr pro Kopf rund 400 Euro für Investitionen ausgegeben. Nur das Saarland (rund 300 Euro) steht noch schlechter da. In Hessen oder Nordrhein-Westfalen liegt der Wert bei mehr als 550 Euro, in Baden-Württemberg sogar über 800 Euro pro Kopf.

Stiftung: Gefährliche Entwicklung

Aus Sicht der Bertelsmann-Stiftung liegt das Problem in Rheinland-Pfalz bei der chronisch schwachen Finanzausstattung vieler Kommunen. In der Folge entstünden Schulden und es bleibe immer weniger Geld für Investitionen. Diese Entwicklung gebe es in Rheinland-Pfalz schon seit mehreren Jahren.

Für die Experten der Stiftung ist dies eine gefährliche Entwicklung. Kommunen, die immer weniger in Straßen oder Schulen investierten, würden immer unattraktiver für Einwohner und Firmen.

Die Verschuldung der Kreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz hatte nach einer Auswertung der Bertelsmann-Stiftung für das Jahr 2019 im bundesweiten Vergleich erneut zugenommen.