Bundesamt legt Schwellenwerte fest

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) legt in der sogenannten Kritisverordnung Schwellenwerte fest, ab denen öffentliche Institutionen oder Unternehmen als sogenannte kritische Infrastrukturen (Kritis) gelten. Darunter werden Systeme verstanden, die für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen essenziell sind. Dazu gehören etwa die Gerichtsbarkeit, die medizinische Versorgung oder auch die Energieversorgung. Diese Institutionen sind dazu verpflichtet, dass ihre IT-Systeme bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen, um besser vor Cyberangriffen geschützt zu sein. Der Schwellenwert für Energieunternehmen beispielsweise in der Sparte Strom liegt bei 3.700 Gigawattstunden verkauftem Strom pro Jahr.