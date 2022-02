Bistum Speyer diskutiert über Frauenquote

per Mail teilen

Vor allem junge Menschen wünschen sich grundlegende Veränderungen in der katholischen Kirche. Im Bistum Speyer hat die Diözesanversammlung deshalb darüber diskutiert, ob Frauen mehr Verantwortung in Leitungspositionen bekommen sollen. Doch zur Abstimmung über eine konkrete Quote ist es nicht gekommen.