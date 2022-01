"Rheinland-Pfalz ist anderen Ländern ein Plus voraus"

Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Regeln verständigt. Der vorsichtige Kurs der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist damit bestätigt worden, meint SWR-Redakteur Dirk Rodenkirch.

Rheinland-Pfalz ist den meisten Bundesländern ein Plus voraus. Seit gut einem Monat heißt es hier: Wer ins Restaurant oder die Kneipe will, muss neben einer doppelten Impfung auch noch einen negativen Corona-Test vorlegen. Wer geboostert ist, kommt ohne Test rein.

Vorgehen hat sich bisher ausgezahlt

Die Entscheidung der Landesregierung für 2G-Plus statt nur 2G - also vorsichtiger als die meisten Länder zu agieren - hat sich bisher ausgezahlt. Stand heute gibt es prozentual nirgendwo mehr freie Intensivbetten als bei uns im Land. Auch die Infektionszahlen und die Zahl der Krankenhauseinweisungen gehören bislang zu den niedrigeren im Bundesvergleich.

Umso irritierender das Ablenkungsmanöver unionsgeführter Länder wie Nordrhein-Westfalen. Sie forderten in den Bund-Länder-Beratungen einen größeren Instrumenten-Kasten im Kampf gegen Corona. Obwohl sie die Werkzeuge, die schon vorhanden sind, bisher gar nicht nutzen - siehe 2G-Plus. Immerhin wird sich das nun ändern.

Für die Menschen in Rheinland-Pfalz haben die Bund-Länder-Beschlüsse den Vorteil: Für sie kommen keine neuen Einschränkungen obendrauf. Die begrenzten Kontakte bleiben, ebenso 2G-Plus. Hier müssen andere Länder nun nachlegen.

Bedenken wegen kürzerer Quarantäne

Mit den verkürzten Quarantäne-Zeiten dürfte wohl kaum einer ein Problem haben, obwohl hier durchaus Bedenken erlaubt sind. Wieso eine kürzere Isolation oder Quarantäne nun genau so sicher sein soll, wie die bisher 14-tägige, wirft Fragen auf. Auch weil noch so wenig über die Virusvariante Omikron bekannt ist.

Aber klar ist: Der Staat muss handeln, um wesentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Polizei und Feuerwehr am Laufen zu halten. In anderen Staaten wird eine kürzere Quarantäne und Isolation bereits praktiziert, offenbar ohne negative Folgen.

Tut jeder selbst genug?

Um die Wucht der Omikron-Welle so gut es geht abzufangen, setzt Rheinland-Pfalz weiter vor allem auf Impfen und Boostern, so schnell und viel wie möglich. Und damit auf die Eigenverantwortung von uns allen. Denn ein Plus mehr oder weniger für den Gastro-Besuch dürfte am Ende kaum der entscheidende Schutz vor einer Ansteckung sein.

Zu dem Plus kommt deshalb noch ein großes Fragezeichen: Tun wir Bürgerinnen und Bürger im Land selbst genug dafür, um uns und andere zu schützen?