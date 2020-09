Der rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch will seine Partei als bürgerlich-konservative Partei positionieren. Wenn das gelinge, sagt Frisch, würden die Wähler das würdigen. Wirklich?

Ich habe da meine Zweifel, ob der Wähler Michael Frisch und seiner rheinland-pfälzischen AfD abnehmen wird, bürgerlich-konservativ zu sein. Ja, Michael Frisch betont immer wieder, hinter dem Parteiausschluss des früheren Brandenburger AfD-Fraktionschefs Andreas Kalbitz zu stehen. Aber das stetige Betonen reicht meiner Meinung nach nicht aus.

Oliver Böhm, SWR-Redaktion Landespolitik SWR

Zumal es nicht lange her ist, als Frisch im SWR Sommerinterview sagte: der Rauswurf von Kalbitz sei eine juristische Entscheidung. Oder: Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ist für Michael Frisch auch kein Rechtsextremist. Als genau solchen bezeichnete ihn Verfassungsschutz-Chef Haldenwang. Frisch dagegen sagt, für ihn seien nur einzelne Aussagen problematisch. Ist das bürgerlich-konservativ?

Wenig überraschend ist, dass Frisch für die Landtagswahl im kommenden März das Thema "Migration und Asyl" zum wichtigsten Wahlkampfthema der AfD machen will. Dass das Thema bei den Mitgliedern verfängt, zeigte sich beim Landesparteitag In Idar-Oberstein. Den lautesten Applaus bekamen die Kandidaten, die über Ausländer und Kriminalität sprachen und die Migration als Mutter aller Probleme bezeichneten. So lange für Probleme in unserem Land Minderheiten zu Sündenböcken gemacht werden, ist das für mich nicht das, was ich unter bürgerlich-konservativ verstehe.