Über das sogenannte Beherbergungsverbot wird weiter heiß diskutiert. Hotels und Gaststätten laufen Sturm gegen die Regelung. In Rheinland-Pfalz wurde sie kurz vor dem Start ausgesetzt. Der landespolitische Korrespondent Mathias Zahn kommentiert.

Die Politik hat sich mit dem Beherbergungsverbot komplett verrannt. Es ist das absolut falsche Thema zum absolut falschen Zeitpunkt. Denn gerade das Reisen gilt bisher nicht als Auslöser für massenhafte Ansteckungen. Mit dem Beherbergungsverbot löst die Politik kein Problem, sondern gängelt nur die Hotelbranche, die sowieso schon stark unter Corona leidet.

Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung macht hier keine gute Figur. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat gestern beteuert, für sie sei eine bundesweite Regelung immer das Wichtigste gewesen. Doch so eine einheitliche Regelung war von Anfang an nicht in Sicht. Dennoch hat die Landesregierung das Beherbergungsverbot für Rheinland-Pfalz vorangetrieben. Dass das Ganze dann gestern kurz vor dem Inkrafttreten vorläufig auf Eis gelegt wurde, wirkt wie ein hektischer Rückzieher. Offensichtlich hat auch Dreyer völlig überschätzt, was die Politik der mit Corona-Auflagen schon überzogenen Hotelbranche noch zumuten kann.

Nerven vieler Bürger liegen blank

Auch die Nerven vieler Bürger liegen blank. Erst fordern Dreyer und andere Politiker die Menschen auf, doch bitte in Deutschland ihren Urlaub zu verbringen. Und kündigen dann Beherbergungsverbote für Reisende aus Risikogebieten an. Ein solches Debakel ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Die Politik riskiert damit Vertrauen. Und das wird dringend gebraucht, damit die Menschen die wirklich wichtigen Anti-Corona-Maßnahmen wie Abstand halten oder Masken tragen auch künftig mittragen.

Die Länder und Kanzlerin Angela Merkel sollten das Beherbergungsverbot bei ihrem Treffen Morgen wieder beerdigen und sich auf die wirklich entscheidenden Themen konzentrieren - wie die privaten Feiern, die die Pandemie tatsächlich befeuern.