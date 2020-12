Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz muss sich seit heute die unangenehme Frage gefallen lassen, warum sie es seit 13 Jahren nicht schafft, die Kommunen rechtmäßig mit Geld zu versorgen. Ein Kommentar von Gernot Ludwig.

Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre hat das höchste Gericht im Land das Finanzierungsmodell für die Kommunen für verfassungswidrig erklärt. Im Fußball nennt man sowas eine Doppelklatsche.

Und die war absehbar. Die Städte, Kreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz stehen schon seit Jahren finanziell mit dem Rücken zur Wand. Aus Daten des Statistischen Bundesamtes geht hervor: Rheinland-Pfalz ist das Bundesland, in dem die Kommunen am häufigsten Minus machen. Von den 20 höchst verschuldeten Städten und Kreisen kommen inzwischen mehr als die Hälfte aus Rheinland-Pfalz.

Das Land hat mindestens eine Mitschuld an Investitionsrückstau

Hinter diesen nackten Zahlen steckt ein dauerhaftes Ärgernis: Kaputte Straßen, marode Brücken heruntergekommene Schulen. Viele Rheinland-Pfälzer kennen die Folgen der schlechten Finanzausstattung der Kommunen nur zu gut. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigt, stellt schnell fest, dass die Kommunen dafür nicht allein verantwortlich sind. Das Land hat daran mindestens eine Mitschuld – manche sagen sogar die Hauptschuld.

Und was hat die Landesregierung gegen die dramatische Entwicklung der Kommunalfinanzen in der Vergangenheit gemacht?

Ein bisschen Entschuldungsfonds hier, ein bisschen Schutzschirm dort und ein bisschen mehr Geld für die Kommunen, nachdem das Verfassungsgericht das so verlangt hat. Ein solches Verhalten provoziert Streit. Einen Streit, den Land und Kommunen seit Jahren vor Gerichten austragen. Böse Zungen behaupten, dass sich Land und Kommunen beim Thema Finanzen inzwischen mehr über ihre Anwälte als direkt miteinander unterhalten.

Land muss Kommunen helfen, von Altschulden runter zu kommen

So etwas kann auf Dauer nicht gut gehen. Das Verfassungsgericht hat diesem Treiben heute ein Ende gesetzt. Das Urteil der höchsten Richter hat das Potenzial, in dem unsäglichen Dauerstreit ums Geld endlich Frieden zu stiften, denn es setzt an der Wurzel des Übels an.

Zu einem guten Gelingen gehört allerdings auch, dass das Land den Kommunen endlich nachhaltig dabei hilft, von den zum Teil riesigen Altschuldenbergen runter zu kommen. Wie sagte der Präsident des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichts Lars Brocker in der mündlichen Verhandlung treffend: Wenn man einen Wanderer auf eine neue Reise schickt, sollte man ihm die alten Steine aus dem Rucksack nehmen.

Vorbild Hessen und das Saarland

Wie das funktionieren kann, haben Hessen und das Saarland mit ihren Entschuldungsprogrammen längst vorgemacht. Das Verfassungsgericht hat der Landesregierung heute deutlich gemacht, dass auch sie in diesem Punkt endlich in die Puschen kommen muss. Das Urteil bietet beim Thema Kommunalfinanzen die Chance für einen Neustart.

Die Landesregierung - aber auch die Kommunen - sollten diese Chance nutzen.