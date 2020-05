Die rheinland-pfälzische Landesregierung lockert ab Mittwoch die Corona-Beschränkungen. Die Bedingungen dafür hat sie aber erst am Montagabend veröffentlicht. So verspiele die Politik ihren Vertrauensvorschuss, meint Mathias Zahn aus der SWR-Landespolitik in seinem Kommentar.

Was für eine schwere Geburt! Schon Mitte des Monats hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Öffnungen für Mittwoch angekündigt und schon damals beschrieb Dreyer was zum Beispiel künftig in den Tanzschulen wohl möglich sein wird und was nicht. Dann aber herrschte erstmal Funkstille. Vorgaben zu Schwimmnudeln kosten Zeit Die Betreiber von Fitnessstudios oder Kinos saßen fast zwei Wochen auf heißen Kohlen. Viele bangen um ihre Existenz - müssen dringend wieder aufmachen. Doch in den Bürostuben der Ministerien ließ man sich quälend lange Zeit, um die neue Corona-Realität bis ins letzte Detail festzuschreiben. Selbst den Verleih von Schwimmnudeln in Freibädern nahmen sich die Juristen vor und regelten ihn. Erst am späten Montagabend lieferte die Landesregierung endlich die Auflagen, unter denen geöffnet werden darf. Enttäuschung bei Rheinland-Pfälzern vorprogrammiert Jetzt haben die Betreiber etwa der Freibäder genau einen Tag Zeit, um die Vorgaben umzusetzen, um dann Morgen zu öffnen. Das ist ein schlechter Witz. Ganz abgesehen von der Enttäuschung bei Tausenden Rheinland-Pfälzern, die sich auf den ersten Freibadbesuch gefreut haben und jetzt im Zweifel vor geschlossenen Toren stehen - weil die Vorbereitungszeit zu knapp war. Die Landesregierung weckt mit jeder Lockerungsankündigung enorme Erwartungen. Die werden enttäuscht, wenn es dann zu einer peinlichen Hängepartie kommt - wie sie sich das Land jetzt geleistet hat. So verspielt Politik den Vertrauensvorschuss, den ihr viele Bürger zu Beginn der Corona-Krise gegeben haben. Diese Vorschriften gelten in Freibädern in Rheinland-Pfalz Alle Schwimmbadbesucher müssen ihre Kontaktdaten angeben, um mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen. Sie werden für einen Monat aufbewahrt. Auch im Becken muss ein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden. Schwimmerbecken sind mit Bahnmarkierungen auszustatten und es muss ein Konzept zum geordneten Schwimmbetrieb vorliegen. Eine Gruppenbildung der Badegäste soll vermieden werden. Alle Funktionsbereiche einschließlich Umkleiden, Sanitäranlagen und Kiosk müssen durch Markierungen und ein geeignetes Wegekonzept von den Liegebereichen abgegrenzt werden. Duschen und Umkleiden sind nur einzeln bzw. mit Personen aus dem eigenen Haushalt betretbar. Der Verleih von Schwimmnudeln und Tauchringen ist verboten - sofern sie nicht nach der Benutzung desinfiziert werden können.