"Schuss kann für CDU nach hinten losgehen"

Die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag wird heute beantragen, einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe einzusetzen. Dafür gibt es aber derzeit keinen Grund, meint Gernot Ludwig aus der SWR-Landespolitik in seinem Kommentar.

Der Untersuchungsausschuss, den die CDU-Opposition auf den Weg bringt, ergibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn - weder strategisch, noch inhaltlich. Ein Untersuchungsausschuss wird typischerweise eingesetzt, um mögliche Fehler der Regierung aufzudecken. Das Paradebeispiel ist der 'Untersuchungssauschuss Nürburgring'. Er hat sich damit beschäftigt, was die Landesregierung beim gescheiterten Ausbau der Rennstrecke zu einem Freizeit- und Geschäftszentrum falsch gemacht hat.

Aber diesmal geht es um eine Naturkatastrophe. Und die ist nicht durch das Handeln der Landesregierung entstanden. Sicher: Im Umgang mit dem Hochwasser ist - vorsichtig formuliert - nicht alles glatt gelaufen. Es gibt sogar den Verdacht, dass Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn man früher gewarnt hätte. Aber im Fokus dieses Verdachts steht nicht die Landesregierung, sondern der CDU-Landrat im Kreis Ahrweiler. Gegen ihn ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

Aktuell kein Grund für einen U-Ausschuss

Was bleibt, ist die politische Aufarbeitung. Dazu plant der Landtag eine Enquête-Kommission. Der Begriff kommt übrigens aus dem französischen und bedeutet so viel wie Untersuchung. Die Enquête-Kommission beschäftigt sich damit, was man künftig besser machen kann. Bedeutet: Sie analysiert und befasst sich automatisch auch damit, welche Fehler die Landesregierung gemacht hat. Wenn der CDU-Opposition das nicht reicht, hat sie darüber hinaus die Möglichkeit, Fehler der Landesregierung über Anfragen herauszuarbeiten. Es gibt also aktuell keinen Grund, zusätzlich einen Untersuchungsausschuss einzuberufen.

Etwas anderes wäre es, wenn die Enquête-Kommission bei ihrer Arbeit feststellen würde, dass die Regierung tarnt, trickst und täuscht. Also: Wichtige Informationen zurückhält, Regierungsmitglieder eventuell sogar die Unwahrheit sagen. Dann könnte man immer noch das scharfe Schwert des Untersuchungsausschusses wählen. Denn dort müssen Zeugen - ähnlich wie vor Gericht - die Wahrheit sagen, da ansonsten empfindliche Strafen drohen.

Schaden für CDU nicht ausgeschlossen

Aber im Augenblick fehlen all diese Anhaltspunkte. Man gewinnt den Eindruck, mit dem Untersuchungsausschuss schießt die CDU mit Schrot, nach dem Motto: irgendeinen von der Regierung wird es schon treffen. Dieser Schuss kann aber auch nach hinten losgehen. Denn für den zeit- und arbeitsintensiven Untersuchungsausschuss muss die CDU jede Menge Personal zur Verfügung stellen. Diese Leute fehlen für die Oppositionsarbeit im Alltagsgeschäft. Die Gefahr ist also groß, dass sich die CDU mit dem Untersuchungsausschuss verzettelt und sich am Ende vor allem selbst schadet.