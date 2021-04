Corona-Schnelltests für Schüler sollen den Unterricht in Rheinland-Pfalz sicherer machen. Im Eiltempo sollten die Tests eingeführt werden, geklappt hat das bisher nur bedingt.

Schnelltests bedeutet nicht, dass auch schnell getestet wird. Zumindest in rheinland-pfälzischen Schulen. Wobei die nichts dafür können. Viele Schulen hätten auf die Oster-Überraschung sowieso gerne verzichtet, die ihnen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Gründonnerstag mit den Tests für Schüler noch flott ins Nest gelegt hat. Als Ü-Ei so zu sagen. Was zum Auspacken, was zum Basteln und dazu noch eine Menge Abenteuer für Schüler und Lehrer.

Insgesamt deutlich mehr Aufregung, als sich die meisten für die Ferien gewünscht hatten. Statt Beine hoch legen, hieß es für die Lehrkräfte: Sich per Crash-Kurs mal eben als medizinische Assistenten fortbilden, um Kinder und Jugendliche beim Selbsttest fachgerecht anleiten zu können. Für Eltern gab es statt Ostergrüße eilige Einverständniserklärungen, damit sie die Testungen ihrer Kinder in der Schule kurzfristig legitimieren.

Lehrer und Eltern blieben bei Planungen außen vor

Einbezogen bei den Planungen des Ministeriums wurden weder die einen noch die anderen. Obwohl viele Lehrerinnen und Lehrer nicht für die Tests verantwortlich sein wollen und die Eltern, von denen viele wollen, nicht sollen. Getestet werden soll in der Schule, unter pädagogischer Aufsicht, und nicht zu Hause.

Das Bildungsministerium möchte einen Überblick, wer mitmacht und offenbar auch, dass es besonders schnell geht mit den Schnelltests und keine langen Diskussionen darüber. Aus der angekündigten Lieferung der Test-Kits in den Osterferien wurde trotzdem nichts. Sie trudelten erst diese Woche nach und nach in den Schulen ein.

Ministerin verschiebt kurzerhand "offiziellen" Testbeginn

Ein klassischer Fehlstart bei den Schnelltests, die eigentlich am Mittwoch landesweit beginnen sollten. Stefanie Hubig erklärte nun kurzerhand: Offiziell losgehen soll es mit den Schüler-Testungen erst in der nächsten Woche. Die Ministerin ist offenbar immer für eine Überraschung gut – auch nach Ostern.