Erst sollte die Bordell-Öffnung kommen, dann doch nicht. Gesichtsvisiere sollten verboten werden, später auch nicht. Der Weg zur Normalität ist kompliziert, kommentiert Petra Wagner aus der SWR-Landespolitik.

Als Mitte März das Land stillgelegt wurde, war eigentlich alles ganz einfach: Hände waschen, Abstand halten, Zuhause bleiben. Viel komplizierter ist der Weg zurück zur Normalität. Er ist mit Verordnungen gepflastert, die regeln, was kein Mensch bisher geregelt hat.

3 Meter in unbewachten Gewässern, 1,50 Meter im Freibad

Im Kino darf man am Sitzplatz wieder Popcorn essen, im Reisebus aber kein Butterbrot. Im Schwimmbad gilt ein Abstand von 1,50 Metern zu den Mitschwimmern, ebenso im Badesee, wenn er Eintritt kostet. Achtung, Falle: Wenn Sie in unbewachten Gewässern schwimmen, müssen es drei Meter sein!

Wenn Sie gerne Blasmusik spielen oder in einem Chor singen, ist das ab Mittwoch wieder für 30 Minuten erlaubt. In einer Tanzschule dürfen sie 45 bis 60 Minuten tanzen - allerdings nur mit festem Tanzpartner oder jemand aus Ihrem Haushalt. Immerhin haben die Ministerialbeamten in Mainz darauf verzichtet, unterschiedliche Verfahren für Walzer, Tango und Cha-Cha-Cha festzulegen.

Bizarre Idee der Bordell-Öffnung

Die Liste lässt sich fortsetzen. Nichts, wirklich nichts geht noch ohne detaillierte Vorschriften. Dazu die bizarr anmutende Idee, Bordelle wieder zu öffnen - unter detailliertesten Hygiene- und Reinigungsvorschriften. Dieses Vorhaben kassierte die Landesregierung am Montag nach heftiger Kritik lautlos.

Außerdem die Diskussion um die Gesichts-Visiere. Diese werden vor allem bei Verkäufern und in der Gastronomie gerne genutzt, doch das Gesundheitsministerium hatte sie kurzfristig verboten. Und nun - ebenfalls nach Kritik - wieder erlaubt.

Es sind auch Beweise dafür, dass die Landesregierung mit ihren eigenen Regeln mittlerweile überfordert sein könnte. Vor allem, weil es inzwischen gar keine Rolle mehr zu spielen scheint, ob die Vorschriften sinnvoll sind, ob sie im wirklichen Leben eingehalten werden können und ob irgendwer ihre Einhaltung kontrollieren kann. Ohnehin steigt mit jeder neuen Regel die Gefahr, dass alle machen, was sie wollen, weil niemand mehr weiß, was gerade gilt.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei - man kann sie nicht wegregulieren. Und normal ist noch lange nichts. Deswegen: Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen. So einfach kann es sein.