Deutschland hat Angst um seine Freiheit. Die Angst, eingesperrt zu sein in der eigenen Wohnung. Ein Kommentar von Eva Ellermann.

Deutschland leidet unter „Ausgangssperrenphobie“. Es geht ein Aufschrei durchs Land, als ob die halbe Republik sonst nachts unterwegs wäre.

Leute, wo wollt ihr denn alle hin? Mal mit dem Hund raus - erlaubt. Bis Mitternacht joggen - kein Problem. Zur Frühschicht fahren - selbstverständlich.

Aber man darf nicht nachts stundenlang allein im Auto durch die Gegend fahren. Riesenempörung! Mal ehrlich - wie viele Menschen bekommen denn jetzt plötzlich den Drang, nachts raus zu müssen, nur weil es für ein paar Wochen eine Ausgangssperre gibt? Theater, Kinos, Clubs, Restaurants - alles zu. Ein Nachtleben gibt’s sowieso nicht im Moment. Und nebenbei bemerkt, in vielen ländlichen Regionen fühlt sich die Nacht übrigens immer so an: einfach still.

Andere Länder hatten härtere Ausgangssperren

Franzosen, Spanier, Italiener hatten wochenlang viel härtere Ausgangssperren - und die hatten keine Panik, dass der Staat sie nie wieder raus lässt. Dabei machen sie üblicherweise ihre Nächte viel mehr zum Tag als wir.

Leute, macht doch einfach, was ihr sonst auch macht zwischen 22 und 5 Uhr - geht schlafen! Dann tut die "Ausgangssperrenphobie" auch gar nicht mehr so weh.