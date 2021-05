per Mail teilen

Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz kommt mehr wolkig als konkret daher, meint Mathias Zahn aus der SWR-Landespolitik in seinem Kommentar.

SPD, Grüne und FDP feiern ihren Koalitionsvertrag als Zukunftsvertrag - wollen eine Koalition der Zukunftschancen sein. Die neue Ampelkoalition strapaziert das Wort "Zukunft" so auffällig, dass es einen misstrauisch werden lässt.

Wer den Koalitionsvertrag liest, wundert sich von Seite zu Seite mehr - wie wachsweich die Zukunftsversprechen sind. Beste Bildung für Kinder - aber keine konkrete Zahl wie viele neue Lehrer zum Beispiel eingestellt werden sollen.

Gut gemeinte Ideen, mehr vage als konkret formuliert

Ein Einstieg in ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen - doch in welchem Jahr das Ticket genau kommen soll, bleibt ein rot-grün-gelbes Geheimnis. So geht das bei vielen Themen. Gut gemeinte Ideen sicherlich, aber mehr vage als konkret formuliert.

Auch die Schwerpunkte, die sich die Ampel gibt, wirken teils merkwürdig. Die SPD will vom Glanz von Biontech in Mainz profitieren und Rheinland-Pfalz zum führenden Biotechnologie-Standort machen. Wie viel Geld aber zum Beispiel in die Forschung gesteckt werden soll bleibt offen.

Konkretes nur beim Thema Klimaschutz

Und wann ist das Ziel erreicht? Wenn zehntausend neue Arbeitsplätze geschaffen wurden - oder tausend oder reichen hundert? Die FDP will sich um attraktive und lebendige Innenstädte kümmern. Mit welchem Budget? Und wann ist das Ziel in einer Stadt erreicht? Wenn in Simmern und Bitburg mehr neue Cafés öffnen als Ein-Euro-Läden?

Nur beim grünen Schwerpunktthema Klimaschutz wird der Koalitionsvertrag sehr konkret. Windkraft verdoppeln, Solarenergie verdreifachen bis 2030. Mehr Windräder auch im Wald und weniger Abstand zu Wohnhäusern. Das sind klare und mutige Ansagen, die schon jetzt vor Ort zu Widerstand führen.

Unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit

Die Grünen müssen sich daran messen lassen, ob sie diesem Druck standhalten. SPD und FDP werden dem grünen Partner wohl galant den Vortritt lassen, wenn es darum geht, aufgebrachten Bürgern die Notwendigkeiten des Klimaschutzes zu erklären.

Doch warum kommt der Koalitionsvertrag mehr wolkig als konkret daher? Eine mögliche Erklärung findet sich fast am Ende der 183 Seiten. Dort werden alle Vorhaben kurzerhand unter den Vorbehalt gestellt, dass sie auch bezahlbar sind.

Jede Menge Unwägbarkeiten

Regieren nach Kontostand - finanziell hat die Ampel es nämlich mit jeder Menge Unwägbarkeiten zu tun. Viel hängt daran, wie schnell die Wirtschaft nach Corona wieder anspringt. Das Geld wird entscheiden, was die Zukunftsversprechen der Ampel wert sind.