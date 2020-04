Kommen die Soforthilfen nicht schnell genug an?

Unternehmerinnen und Unternehmer in Rheinland-Pfalz sollen in der Corona-Krise möglichst schnell finanziell unterstützt werden. Dafür hat die Landesregierung Soforthilfen angekündigt. Die rheinland-pfälzische CDU bemängelt, dass das Geld nicht schnell genug ankommt. Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion - was ist da dran?