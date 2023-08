Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A48

per Mail teilen

Am Donnerstagabend sind auf der A48 zwischen der Anschlussstelle Ochtendung und dem Autobahnkreuz Koblenz zwei Pkw aufeinander geprallt. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Laut Polizei verlor ein Autofahrer bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen, sodass er mit dem verunfallten Wagen zusammenstieß.

Der auffahrende Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Die beiden 30 und 34 Jahre alten Fahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand Totalschaden, wie die Polizei mitteilte. Die A48 war in Richtung Dernbach für rund vier Stunden gesperrt.