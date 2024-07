per Mail teilen

Nach dem Tod einer Jugendlichen rät die Feuerwehr, Gasthermen regelmäßig warten zu lassen. Am vergangenen Samstag war die 17-Jährige aus dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim beim Duschen offenbar an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern noch an.