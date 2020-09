Seinem Ghostwriter Heribert Schwan vertraute Altkanzler Helmut Kohl seine persönlichen Erinnerungen an - und seine Witwe hat ein Recht zu erfahren, was davon noch auf Band oder abgetippt existiert. Schwan muss Maike Kohl-Richter Auskunft geben, wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Donnerstag urteilte.