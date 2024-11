per Mail teilen

Königin Silvia von Schweden hat am Mittwoch einen kurzen Zwischenstopp in Zweibrücken eingelegt. Sie war auf dem Weg ins benachbarte Homburg, um dort ein "Childhood"-Kinderheim ihrer Stiftung einzuweihen. Die Childhood-Häuser sollen eine kindgerechte Umgebung für junge Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt sein. Auch in Rheinland-Pfalz wird eine solche Einrichtung gefordert.