Mit 66:63 gewinnen die Koblenzer Baskets das Spiel gegen die Gladiators Trier. Das ist für sie der zweite Sieg in Serie mit dem neuen Trainer Marco van den Berg. Seit Anfang Dezember ist das die erste Niederlage für die Gladiators. Zuletzt siegten sie zwölfmal in Folge. Damit sind die Trierer ein heißer Anwärter für den Aufstieg in die Bundesliga. Van den Bergs Ziel ist es, die Koblenzer an die Spitze der zweiten Liga zu führen.