Zum anstehenden Jahrestag des Güterzugunglücks bei Niederlahnstein hat die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung einen Zwischenbericht abgegeben. Dieser gibt neue Hinweise auf die Ursache des Unglücks.

Was hat zu dem Unfall am Niederlahnsteiner Bahnhof am 30. August 2020 geführt, bei dem mehrere Kesselwagen umstürzten und rund 180.000 Liter Diesel ausliefen? Diese Frage ist auch ein Jahr nach dem Unglück noch nicht abschließend geklärt, wie aus dem Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung hervorgeht.

In dem Bericht finden sich jedoch einige Hinweise darauf, was alles dazu beigetragen haben könnte, dass acht Kesselwagen entgleisten, sechs davon sogar infolgedessen umkippten. Den Angaben der Bundesstelle zufolge war der Güterzug unter anderem zu schnell unterwegs. Statt der vorgeschriebenen 40 km/h sei der Zug mit 62 km/h über das Gleis gerauscht.

Güterzug war zu schnell unterwegs

Die bisherigen Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass der Zug, der von Rotterdam nach Basel unterwegs gewesen war, schon vor dem Bahnhof in Niederlahnstein mehrfach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Zwischen Köln und Koblenz sei der Zug mitunter mit 107 km/h unterwegs gewesen.

Der Lokführer, der den verunglückten Güterzug gesteuert hat, darf inzwischen keine Züge mehr fahren. Das haben Gerichte in Nordrhein-Westfalen entschieden. Zuletzt hatte das Verwaltungsgericht Köln im Juli die Entziehung des Triebfahrzeugscheins bestätigt, wie die Bundesstelle auf SWR-Anfrage berichtet. Aus dem Urteil geht hervor, dass der Mann auch schon früher zu schnell gefahren war.

Weitere Sicherheitsprobleme festgestellt

Bei dem Unfall in Niederlahnstein seien jedoch neben der erhöhten Geschwindigkeit auch noch weitere Sicherheitsprobleme festgestellt worden. Dem Zwischenbericht zufolge sei zum Beispiel in der Fahrzeugeinrichtung eine falsche Zugart angegeben worden. Die Zugart hat Einfluss darauf, wie schnell ein Zug fahren darf, bevor bestimmte Sicherheitsmechanismen greifen.

Wäre die richtige Zugart eingestellt gewesen, wäre nach Angaben eines Sprechers der Bundesstelle eine Zwangsbremsung eingeleitet worden. Aufgrund der fehlerhaften Einstellung am Zug sei der automatischen Zugüberwachung aber nicht aufgefallen, dass der Güterzug zu schnell Richtung Bahnhof Niederlahnstein fuhr.

Dem Zwischenbericht ist zu entnehmen, dass der Güterzug nicht auf dem Regelfahrweg durch den Bahnhof geschickt wurde. Stattdessen habe im Bereich des Bahnhofs der Wechsel auf ein anderes Gleis stattgefunden. Kurz nach der Weiche sei es zu der Entgleisung gekommen.

Zusammenspiel der Faktoren muss noch überprüft werden

Auch die Gleiseinrichtung am Bahnhof wurde überprüft - hierbei konnten Abweichungen zum Soll-Zustand festgestellt werden. Weitere Untersuchungen dazu sollen folgen. Laut des Sprechers der Bundesstelle steht jetzt vor allem die Zusammenwirkung der verschiedenen Faktoren im Fokus.

Die Stadt Lahnstein wollte sich auf Anfrage des SWR nicht zum Zwischenbericht zur Unfalluntersuchung äußern. Die Verwaltung zeigt sich jedoch enttäuscht darüber, dass seitens der Bahn bislang keinerlei Konsequenzen aus dem Bahnunglück gezogen wurden.

Forderungen der Resolution nicht nachgekommen

Der im letzten Jahr verabschiedeten Resolution sei in "keinem Punkt wirklich nachgekommen" worden. Insbesondere habe es keine drastische Reduzierung der Zuggeschwindigkeiten in den Städten und Gemeinden im Mittelrheintal gegeben.

Eine mögliche Klage gegen die DB-Netz AG steht nach Angaben der Stadt Lahnstein derzeit immer noch in Vorbereitung. Der von der Stadt Lahnstein beauftragte Rechtsanwalt habe bislang noch keine Einsicht in die Ermittlungsakte erhalten.