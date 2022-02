Einigung bei umstrittenem Mendiger Haushalt

In Mendig haben sich der Bürgermeister und die Stadtratsfraktionen von SPD und Grünen nach eigenen Angaben auf einen neuen Haushalt für das laufende Jahr verständigt. Der erste Haushaltsentwurf war bei der jüngsten Stadtratssitzung durchgefallen. Grüne und CDU hatten den Haushalt mit der Begründung abgelehnt, dass zu wenig in die Zukunft der Stadt investiert werde. Seitdem lägen viele Projekte auf Eis, so Bürgermeister Hans Peter Ammel (SPD). Ein Kompromiss zwischen den Grünen und der SPD sei jetzt, dass vorerst weniger Geld in die Planung von neuen Wohngebieten fließen soll.