Gottesdienste im Advent sind an der Ahr auch in der zweiten Adventszeit nach der Flutkatastrophe etwas Besonderes. Denn vielerorts sind die Spuren der Flut noch deutlich sichtbar.

Gut anderthalb Jahre nach der Flut an der Ahr sind die Baustellen in den wieder nutzbaren Kirchen und Kapellen so etwas wie ein Zeichen der Hoffnung für viele Gottesdienstbesucher geworden. Vielerorts müssen die Gemeinden aber noch improvisieren, um Gottesdienste in der Vorweihnachtszeit abhalten zu können.

So wie in dem kleinen Weinort Walporzheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hier drängten sich die rund 40 Besucher bei ihrem Adventsgottesdienst auf Bierbänken in der katholischen St. Josef-Kapelle. Die Gemeindemitglieder schauten rundherum auf grobes Mauerwerk und lose Kabel. "Es ist bei uns Alltag, in von der Flut zerstörten Kirchen Gottesdienste zu feiern", sagt Pfarrer Heiko Marquardsen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Viel Eigenleistung beim Wiederaufbau der überfluteten Kirchen im Ahrtal

Er bewundert die Energie, mit der viele Gemeindemitglieder den Wiederaufbau ihrer Gotteshäuser angingen. In Walporzheim haben zum Beispiel die Mitglieder der Fördervereins mit Unterstützung von Spendern eine neue Fußbodenheizung in die St. Josef-Kapelle eingebaut. Die Gottesdienstbesucher haben darum in diesem Winter warme Füße.

Im Ortsteil Hemmessen haben Anwohner die von der Flut zerstörte Kapelle zu einem Treffpunkt gemacht. Der Förderkreis hat hier auch eine Adventsfeier organisiert. Der Wiederaufbau wird hier noch lange dauern. Genauso wie in den großen, von der Flut zerstörten Kirchen in der Kreisstadt. Trotzdem finden in der Rosenkranz-Kirche im Ortsteil Bad Neuenahr und in der Laurentiuskirche in Ahrweiler Gottesdienste in der Adventszeit statt. Auch Weihnachtsgottesdienste sind in beiden Kirchen geplant. Die Piuskirche bleibt wegen der Flutschäden dagegen weiterhin geschlossen. Die Zukunft erscheint ungewiss.

Eine Kirche an der Ahr hat nach der Flutkatastrophe keine Zukunft mehr: Die St. Andreas-Kirche in Ahrbrück wurde vom Bistum Trier im Sommer entweiht, trotz Protesten. Eine Renovierung der Kirche hatte das Bistum aufgrund der großen Flutschäden ausgeschlossen.

Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Kirchenwände müssen noch trocknen

In der evangelischen Kirche Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden momentan keine Gottesdienste gefeiert. Das Gotteshaus an der Ahrpromenade wird voraussichtlich noch bis 2024 renoviert. Die mehr als 100 Jahre alten dicken Wände würden immer noch trocknen, heißt es aus dem Gemeindehaus. Später soll die Kirche eine neue Heizung mit Solarenergieanlagen und einen neuen Gemeinderaum bekommen.

Pfarrer Thomas Rheindorf lädt deshalb zurzeit zu Adventsgottesdiensten in die Friedenskirche ein. Dort sollen auch am Heiligabend Gottesdienste stattfinden. Ebenso in der oberen Etage des Gemeindehauses, das noch bis zum kommenden Jahr renoviert wird. In der evangelischen Kirchengemeinde in Adenau können die Weihnachtsgottesdienste nach Angaben der Gemeinde ohne Fluteinschränkungen gefeiert werden.