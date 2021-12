Fast zeitgleich verloren die Fahrer zweier Autos am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Kontrolle über ihren Pkw. Die Unfälle ereigneten sich auf der A3 an unterschiedlichen Orten in Höhe Sessenhausen in Fahrtrichtung Frankfurt und bei Neustadt-Höhe in Fahrtrichtung Köln. Laut Polizei war überhöhte Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn der Grund für die Unfälle. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Fahrer der Wagen wurden nur leicht verletzt.