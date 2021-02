per Mail teilen

Auf dem Rhein bei Unkel sind in der Nacht auf Freitag zwei Tankschiffe zusammengestoßen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte eins der Schiffe 2.000 Tonnen Methanol geladen, das andere Schiff war unbeladen. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei aber keine Treibstoffe in den Rhein gelangt. Die meisten Schäden gebe es an dem unbeladenen Tanker, da dieser seitlich von dem voll beladenen Schiff getroffen worden sei, teilte ein Sprecher mit. Verletzt wurde bei dem Unfall den Angaben zufolge niemand. Beide Tanker dürften vorläufig nicht weiterfahren. Der Rhein sei für die Schifffahrt aber nicht gesperrt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.